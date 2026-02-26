トロント・ラプターズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年2月26日（木）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 107 - 110 サンアントニオ・スパーズ NBAのトロント・ラプターズ対サンアントニオ・スパーズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリ