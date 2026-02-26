【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの渡辺翔太が、Swarovski春夏コレクションキャンペーンに登場。 2月27日からSwarovski公式オンラインサイト、Swarovski公式LINEアカウントおよびデジタルメディアや店頭などマルチチャネルで順次展開される。 ■Swarovskiジャパンアンバサダー渡辺翔太メインビジュアル解禁 ホワイトデーに向けた新作コレクションのテーマは「Charming Love」。Swarov