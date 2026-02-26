6月6日、7日に静岡・富士山こどもの国で開催される音楽フェス『FUJI＆SUN ’26』の第3弾アーティストとして、くるり、YOUR SONG IS GOOD（CHILL & DUB）、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSNら5組が発表された。【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立った『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』アンコールの模様ほかジャンルレスな音楽とバラエティ豊かな体験型コンテンツを富士山のふもとの大自然とともに楽しむキャンプインフェスティ