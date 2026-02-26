きのう、まとまった雨を降らせた低気圧は日本の東海上へと抜けました。ただ、関東や東北太平洋側は、低気圧周辺からの湿った東よりの風の影響で雲が広がりやすいでしょう。宮城など東北の太平洋側は狭い範囲ですが、霧雨の所がありそうです。そのほかの各地は日差しの出る所が多くなりますが、九州南部はにわか雨があるでしょう。日中は全国的には気温が上がり、4月並みの暖かさになります。ただ、関東や東北の太平洋側は空気が冷