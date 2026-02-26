記者会見する2030年冬季五輪組織委員会のグロスピロン会長＝2026年2月21日、イタリア・ミラノ2030年にフランスのアルプス地域を中心に開催される冬季五輪の組織委員会は25日、シリル・リネット最高経営責任者（CEO）の辞任を発表した。ロイター通信が報じた。グロスピロン会長と対立していた。運営や広報担当ら幹部の辞任が相次いでいるが、グロスピロン会長は「大会運営に影響はない」と述べた。（共同）