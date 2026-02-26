25日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、宮地佳乃（24）が今シーズン限りで現役を引退することをクラブ公式サイトで発表した。 宮地は東京都出身のミドルブロッカーで、下北沢成徳高校卒業後の2020年に当時のV1リーグに所属していたヴィクトリーナ姫路に入団。2022-23シーズンに同チームを退団すると、PFUブルーキャッツ（現・PFUブル