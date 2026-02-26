参院本会議で答弁する高市首相＝26日午前高市早苗首相の施政方針演説など政府4演説に対する各党の代表質問が26日、参院本会議で実施された。首相は消費税減税や「給付付き税額控除」を超党派で話し合う「社会保障国民会議」での議論推進に意欲を示した。「野党や有識者に参画していただき、国民的議論を進めたい」と述べた。国民会議の初会合は今夕、官邸で開かれる。代表質問で首相は「一定の共通理解を持つ政党間で議論を行