東京・歌舞伎町を拠点に無修正のわいせつDVDを販売していたとみられる3つのグループが警視庁に摘発され、9人が逮捕されました。飯塚良則容疑者（56）ら男9人は、今年1月、新宿区歌舞伎町で通行人に「1万円で35枚です」と声をかけ、無修正のわいせつDVDを販売するなどした疑いがもたれています。9人はそれぞれ、今回摘発された3つのグループのいずれかに所属していて、近くのコインロッカーに隠していたDVDを客に手渡していたという