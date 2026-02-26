テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が、25日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（SERO）」（水曜深夜3・00）に出演。「理想の上司」について“私見”を語った。番組では「理想の上司」についてトーク。明治安田生命保険が25日に発表した「理想の上司」の調査結果で、男性はお笑い芸人の川島明（47）が初の1位になり、これまで9年連続1位だったタレントの内村光良（61）を上回った。テレビ番組