ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間26日、オープン戦（OP戦）で今季初の先発登板。1回1/3を投げ、打者9人に対して制球に苦しみ被安打3、与四球2、3失点という内容でした。佐々木投手はこの日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に登板。初回、1番ヘラルド・ペルドモ選手に96.5マイル（約155キロ）の直球をライト前にはじき返されると、2番ティム・タワ選手を四球で歩かせ、1アウト1、2塁のピンチを迎えます。ここで4番ノーラン・