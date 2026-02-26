アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』が、5月29日より公開されることが決定。あわせて、超特報とティザービジュアルが解禁され、特典付きムビチケ前売券の発売情報も発表された。【動画】『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』超特報今回到着した超特報で明らかになったのは、トムとジェリーの変わらぬ関係性と、まさかの新設定。舞台はニューヨークの博物館。なんとトムは、ここで警備員の