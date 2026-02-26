お笑い芸人・チャンス大城が26日にインスタグラムを更新。番組で共演した千原ジュニアとの“ウエディングショット”を披露すると、ファンから「妙にしっくりくる」「華奢なオバハンに見えたw」などの反響が寄せられた。【別カット】ジュニア＆チャンス大城、オシャレなウエディングフォト大城が投稿したのは、25日に放送された『千原ジュニア、トラべらせていただきます。』（RBC）からのオフショット。写真には、白タキシード