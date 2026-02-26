SKE48元メンバーでタレントの北野瑠華が25日にインスタグラムを更新。妖艶な浴衣姿を披露した。【別カット】浴衣の胸元をはだけた大胆ショットも北野が温泉マークの絵文字と共に投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、浴衣姿の彼女が和室で佇む様子が収められていて、中には胸元を大胆にはだけたショットも。ファンからは「瑠華ちゃん妖艶過ぎ〜」「色っぽい」「和の雰囲気もドキドキしちゃう」などの