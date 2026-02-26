【モデルプレス＝2026/02/26】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月24日、自身のInstagramを更新。オフショルのニット姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「膝上が長い」オフショル＆ミニ丈ニットコーデ◆久住小春、美スタイル際立つオフショルミニ丈コーデ披露久住は「ミルクティーコーデ」とつづり、屋外で撮影した写真を投稿。ミルクティー色のニット帽とオフショルダーのニットミニワンピースに黒のブーツ