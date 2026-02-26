２５日に放送されたＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」（月曜〜木曜・午後１１時。金曜・午後１１時５８分）では、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組が２５日に都内の日本記者クラブで会見を行ったことを報じた。会見の終了時間が迫る頃に司会者が、恐縮しながら切り出し「りくりゅうのお２人、本当にもう見ようによっては、本当にいろんな関係に見えるんですよね。仲のいい兄弟