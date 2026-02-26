参議院の代表質問が2026年2月25日行われ、自民党の石井準一幹事長は今後の国会審議の進め方について、「謙虚な、丁寧な審議」に言及した。衆議院では巨大与党（352議席＝自民316、維新36）が出現した一方で、参議院はなお少数与党のまま。「高市一強」のブレーキ役になるのではないか、との期待も出てきているが、果たしてブレーキは効くのか。「衆議院とは異なる議会運営」自民・石井幹事長は言うのだが石井氏は質問のなかで、参