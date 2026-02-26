桑田佳祐が本日2026年2月26日(木)に70歳・古希を迎え、“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”という言葉とともに新アーティスト写真とティザー映像を公開。ソロとしての本格稼働をアナウンスした。まずはソロとして約3年半ぶりの新曲「人誑し / ひとたらし」のリリースが決定。ソロ18作目、2017年以来約10年ぶりのCDシングルとして6月24日(水)に発売され、それに先駆けて4月3日(金)から楽曲が各ダウンロード＆ストリーミングサービ