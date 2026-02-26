メ～テレ（名古屋テレビ） 25日、岐阜県高山市の国道で発生した土砂崩れで、26日も引き続き土砂の撤去作業が行われています。復旧のめどはたっていません。 消防によりますと、25日午前5時半ごろ高山市丹生川町塩屋の国道158号で土砂崩れが発生し、車が土砂に乗り上げ、運転手の男性が軽いけがをしました。 土木事務所によりますと、車はすでに現場から撤去されました。 26日は朝から土砂の撤去作業が行われていま