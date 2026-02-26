資料金丸座 香川県琴平町の金丸座で4月10日に開幕する「第三十九回四国こんぴら歌舞伎大芝居」に出演する役者のメッセージ動画が、26日午後１時から配信されます。 中村雀右衛門、尾上松緑、坂東巳之助、坂東新悟、坂東亀蔵が公演にかける熱意や作品への想い、みどころなどを語っています。 琴平町ホームページ、こんぴら歌舞伎オフィシャルサイト、琴平町地域おこし協力隊インスタグラムやYouTub