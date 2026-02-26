全国一斉投資被害110番香川県弁護士会館(高松市丸の内) 香川県弁護士会が投資詐欺や投資をめぐるトラブルについて、無料で電話相談会を行っています。 全国の弁護士会で行われている「全国一斉投資被害110番」です。香川県でも投資被害の相談を弁護士が午前10時から電話で受け付けています。 香川県警によりますと、2025年1年間のSNS型投資詐欺の認知件数は過去最多の343件で、被害額も過去最高となる約25億8000万