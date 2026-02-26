「軍手ィ」の名前で2009年から話題を集めてきた信州大学繊維学部の学生考案のカラフルな軍手が、26日、東御市の小学1年生に贈られました。東御市の小学1年が受け取ったのは、子どもサイズのカラフルな軍手「ちび軍手ィ」です。今回、東御市内の全小学1年生に贈られることとなり、代表して滋野小学校の1年生が受け取りました。信大繊維学部の学生が行う「ハナサカ軍手ィプロジェクト」では、学生がデザインしたカラフルな軍手を販売