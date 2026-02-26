２５日、撮影に応じるイングマル・デボス氏（左）と傅華氏。（ローザンヌ＝新華社記者／彭子洋）【新華社ローザンヌ2月26日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は25日、スイスのローザンヌで、国際馬術連盟（FEI）のイングマル・デボス会長と会談した。双方は2025年4月に締結した協力覚書を踏まえ、意思疎通と協力をさらに深め、両機関の協力を新たな段階に引き上げることで合意した。