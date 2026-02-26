人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」の発売から３０周年を記念した報道向けのイベント「キックオフ発表会」が２６日、東京都港区の東京ミッドタウンホールで開かれた。ポケモンは、ゲームソフトが１９９６年２月２７日に発売されて以降、アニメやカードゲームなど幅広く人気を集める。この日、ポケモン社の宇都宮崇人・ＣＯＯ（最高執行責任者）は「ポケモンが色あせることなく愛され続けたのは世界中のファンの支援