パドレスの松井裕樹（ゲッティ＝共同）日本野球機構などは26日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に選ばれていた米大リーグ、パドレスの松井裕樹がコンディション不良のため出場を辞退し、プロ野球中日の金丸夢斗を追加選出すると発表した。パドレスのキャンプで実戦形式に登板した際に左脚付け根の張りを訴えていた。松井は2017、23年に2大会連続でWBCに出場。24年のメジャー移籍から2年連続で60試合以上に