楽天の黒川史陽内野手（24）と宗山塁内野手（22）が26日、仙台駅西口クリスロード商店街を訪問。ポスターを掲示するなどして、来場をアピールした。宗山は「自分たちのプレーに盛り上がって頂くのが一番。少しでもアピールできれば」と笑顔。黒川も「優勝を経験したことがないので、優勝にたくさん貢献したい」と力を込めた。