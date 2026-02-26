スイスイ新4号が「ここだけは混む」のエリア国土交通省 宇都宮国道事務所は2026年2月20日、「新4号国道移動性向上協議会上三川部会」の取り組みを紹介し、新たな道の駅の整備計画や周辺の渋滞対策の方向性を示しました。【え、渋滞必至…?】これが新4号の「新たな道の駅」の全貌です（地図／画像）新4号国道は埼玉から栃木県宇都宮に通じる国道4号バイパス群の総称です。圏央道以北はほぼ6車線化され、ロードサイド店も少なく