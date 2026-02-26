【趣味と遊びの“新定番”】多機能化が進むロボット掃除機市場においていまや目を離せない存在となったのが中国のロボット掃除機メーカーだ。水拭き機能や段差踏破、配膳機能などユニークな独自進化を果たしている。＊＊＊今や家事の自動化には欠かせないアイテムとなったロボット掃除機。家具や壁にぶつかりながらゴミの吸引掃除をしていただけの時代ではなく、障害物を回避しながら拭き掃除まで一緒にしてくれるのだ。そ