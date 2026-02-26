中国ドラマ『私の完璧な結婚』が、4月23日よりCSホームドラマチャンネルにて日本初放送されることが決定した。 参考：ワン・ホーディー主演『大奉打更人』4月8日にDVD発売日本版予告編も 本作は、2025年の中国ドラマ界を席巻した大ヒットラブロマンス。配信開始初日の熱度値が27,000を超え、数日で30,000を突破するテンセント史上最速級の記録を樹立。本編再生数は19.67億回を超えテンセントの年間1位を