クレディセゾンは、一部UCカードに付帯する「国内空港ラウンジサービス」の利用条件を4月1日から改定する。利用回数を年2回までに変更する。本会員・家族会員ごとに2回までとする。同一日に同一ラウンジへ再入場する場合も利用回数カウントの対象となる。対象カードは、プラスハッピーUCゴールドカード、シャープスペースタウンカード、花王ファミリーカードゴールド、Tokyo Metro To Me CARD UC ゴールドカード、CLUB CCI UC ゴー