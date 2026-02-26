ZIPAIR Tokyoは、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を、アジアの航空会社として初めて導入した。導入したのは1機で、高速かつ安定した接続環境により、ストリーミングやオンラインゲームなどの利用にも対応する。今春までに順次、残る7機への搭載を進め、全機全路線でサービスを提供する。利用料金は無料。ZIPAIR Tokyoは2023年1月、「スターリンク」の導入に向けた技術検証を進めると発表していた。「ス