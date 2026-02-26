全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅一番街ベスト5特集で、3位だった『横濱崎陽軒』を紹介します。ファン垂涎！レジ奥に広がるシウマイの世界初めての出合いはまだほんの子供だった頃。父親が上京の際、お土産で買ってきたシウマイ弁当に夢中になったっけ。以来ずっと旅の車中で、晩酌のお供にと寄り添ってくれてきた。そんなファンなら素