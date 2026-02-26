スペインの大手紙『MARCA』は２月25日、FIFAランキング１位のスペイン代表が、北中米ワールドカップ（W杯）の開幕直前にイラク、ペルーとの親善試合を実施すると報じた。北中米W杯でカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同じ組に入ったスペインは当初、６月に中国と対戦する方向に向かっていたという。ただ、最終的に選ばれたのは、FIFAランキング58位で、中国より35位高いイラクだった。今回の報道を受け、中国メデ