俳優の木南晴夏さんは2月25日、自身のInstagramを更新。俳優の高杉真宙さんからバックハグされるような姿を披露しました。【写真】木南晴夏が高杉真宙からバックハグ？「楽しみすぎます」「4月期木10ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』」と自身が主演するドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）の宣伝ショットを1枚載せている木南さん。高杉さんが後ろから木南さんを包み込むような姿です。「ごはんが美味しい大人のラブ