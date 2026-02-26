お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは2月25日、自身のInstagramを更新。牛丼屋での夫婦ショットを公開しました。【写真】仲むつまじい夫婦ショット「思い出が増えたって素敵」庄司さんは「仕事で時間がなかったから吉野家にする？って言ったら良いね！って乗ってくれて2人で牛丼食べました」とつづり、写真を1枚載せています。妻でタレントの藤本美貴さんと一緒に仲良く牛丼を食べる姿です。「美味しかった。また思い出が