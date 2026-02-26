石川県内で多発する詐欺被害をなくそうと25日、七尾市出身の世界的パティシエが詐欺ゼロ大使に就任し、あまい誘惑には注意するよう呼びかけました。「いしかわ詐欺ゼロ広報大使」に任命されたのは七尾市出身の世界的なパティシエ、辻󠄀口博啓さんです。25日は県警本部で委嘱式が行われました。石川県内では、詐欺の被害が多発していて2025年の1年間の特殊詐欺の被害額は暫定値で約13億3000万円、前年比から約10億1000万円増