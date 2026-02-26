２６日朝、滋賀県東近江市で捜査員の腕にドライバーのような物を刺して逃走した男（５３）が、約２時間半後に近江八幡市内で現行犯逮捕されました。２６日午前８時２０分ごろ、滋賀県警の捜査員が、傷害事件の容疑者を逮捕しようと、東近江市五個荘簗瀬町の容疑者宅を訪れたところ、男が捜査員の腕にドライバーのような物を突き刺し、軽四乗用車で逃走しました。県警が追跡捜査の末、男が近江八幡市内の他人の民家に潜伏して