25日午後、石川県穴水町の石川職業能力開発短期大学校で、解体作業していた男性が落下してきた石膏ボードの直撃を受け、死亡しました。25日午後2時50分ごろ、石川県穴水町由比ヶ丘の石川職業能力開発短期大学校で、福井市の50代の男性が敷地内にある校舎の解体現場をしていたところ、天井から落下してきた石膏ボードが頭にあたりました。この事故で、男性は意識不明の重体の状態で病院に運ばれ、まもなく死亡しました。消防により