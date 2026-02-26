ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、隠ぺい力の高い黒色の顔料系水性インキを採用し、紙だけでなく布製品に書かれた名前もしっかり隠せる「個人情報保護インキ 黒隠（くろいん）くん」を、3月9日から発売する。「個人情報保護インキ 黒隠くん」は、これまで「おなまえスタンプ」などで名前書きをサポートしてきた同社が、役目を終えて廃棄する際の「消去」までサポートするために