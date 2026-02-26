演歌歌手・坂本冬美が、過去の初々しい言い間違いに気づき赤面した。【映像】真剣な顔で間違える25歳の坂本冬美坂本は2月23日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。25歳で同番組に初出演した際の映像を振り返った。デビューから5年後の坂本は、初々しくもハキハキとした口調で、学生時代は「隠れ演歌ファン」だったことなどを告白し「私は石川さゆりさんのファンだったんですが、ファンだったってことを恥ずかしく