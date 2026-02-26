バーガーキングは、あす27日から、朝昼夜いつでも利用できるセットメニュー「オールデイ・キング」をリニューアルする。対象バーガーとフレンチフライ（S）、ドリンク（M）を組み合わせたセットで、550円、600円、650円、700円の4価格帯を用意。単品とセットの通常価格より最大160円お得になる。【写真】人気商品『アボカドワッパー』からピリ辛な新作が登場新たに加わる700円セットでは、期間限定バーガーのJr.サイズも対象と