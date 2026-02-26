【SVリーグ】アランマーレ山形 1ー3 SAGA久光スプリングス（2月22日・女子第11節）【映像】ボールガールを守れ！ カメラが捉えた咄嗟の行動女子バレーボールでコート後方のスタッフに直撃しそうなボールを選手が身を挺してブロック。ベンチ選手がとった咄嗟の行動をカメラが捉えていた。大同生命SVリーグ女子の第11節が行われ、SAGA久光スプリングスは敵地でアランマーレ山形と対戦。未開催分の変則日程となったこの日、試合終