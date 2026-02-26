「ラミー 春夏仕立て」ロッテは、3月10日に「ラミー 春夏仕立て」を発売する。チョコレートと特製ラムレーズンがとけあうおいしさが楽しめる、洋酒チョコレートのラミーは、長らく冬季限定として親しまれてきたが、かねてから「一年中ラミーが食べたい！」と熱い要望を得ていた。年間を通じてラミーのおいしさを届けるべく研究を重ね、発売60周年を経て、ついに春夏仕立てのラミーが完成した。「ラム酒そのものを軽やかに楽しむ」