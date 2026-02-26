けさ滋賀県東近江市で、傷害事件の容疑者とされる53歳の男が、自宅を訪れた警察官をドライバーのようなもので刺し現場から逃走しましたが、先ほど、確保されました。【映像】事件が起こった滋賀・東近江市警察によりますと、現場から一時逃走したのは東近江市五個荘簗瀬町の無職・増倉順二容疑者（53）です。増倉容疑者は滋賀県警が傷害事件の容疑者として捜査していて、午前8時20分ごろ、複数の警察官が逮捕状を持って自宅