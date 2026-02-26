江崎グリコの「プッチンプリン」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と初めてコラボレーションする。「みんなともだち みんなで“プッチン”キャンペーン」を4月1日から開始する。【画像】”プッチン”するとポムポムプリンに！かわいすぎるグラスセット1972年発売のロングセラーブランド「プッチンプリン」は、底のツマミを“プッチン”して皿に出せる容器と、プルルンとした食感で幅広い世代に親しまれてきた