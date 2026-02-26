茨城県境町の茂みに男性の遺体を遺棄したとして、男らが逮捕された事件で、警視庁は男性を殺害したなどとして男女3人を再逮捕しました。警視庁によりますと、梅田彰吾容疑者と熊崎聖矢容疑者は去年6月、松永淳さんを車の中で蹴るなどして殺害した疑いがもたれています。また只野歩架容疑者は梅田容疑者らと共謀して、松永さんを誘い出し車に連れ込み誘拐した疑いがもたれています。梅田容疑者らは、松永さんの遺体を茨城県境町の茂