お笑いコンビ、たんぽぽの川村エミコ（46）が、25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。幼少時の屈辱的な出来事を明かした。今回は「運動神経抜群な女＆運動神経に見放された女」。子どものころから運動が苦手だった川村。幼稚園で大縄跳びをしている時、「みんなでやる時にまったくできなくて」と話した。そのため先生が、縄を地面をはわせながら川村に「ここ、またいで」。そして「私がまたいだら