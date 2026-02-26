東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルは、1Fのロビーラウンジにおいていちごの魅力を心ゆくまで満喫するスイーツ＆ドリンクを4月1日から提供する。まるで宝石のような赤色のスイーツは、食べるのが惜しいほど華やかなデコレーション。好みや、シーンに合わせて、王道のミルフィーユや、優雅なアフタヌーンティー、爽やかなソーダなど、一度に並べて思わず写真を撮りたくなるセレクションになっている。自分へのご