お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、104歳で亡くなった祖母が自身の活動の活力だったことを明かした。【映像】100歳超の祖母又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。104歳で亡くなった父方の祖母について語った。又吉は「小さい時から、お正月とか夏とかたまにお婆ちゃんの家に遊びに行って、すごくよく面倒を見てもらってたんで…」と回想。子供の頃は、祖母の家から帰るときは決まって「これが最後