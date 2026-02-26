四国電力伊方原子力発電所３号機（愛媛県伊方町）の安全対策が不十分として、山口県の住民ら約１６０人が原発の運転差し止めを求めた訴訟で、山口地裁岩国支部（小川暁裁判長）は２６日、請求を棄却する判決を言い渡した。２０１１年３月の東京電力福島第一原発事故後、３号機を巡る集団訴訟の判決は４件目でいずれも棄却となった。３号機の運転差し止めを求める集団訴訟を巡っては、大分、広島、松山地裁がいずれも請求を棄却