伊方原発3号機の運転差し止めを求めた訴訟の判決で、山口地裁岩国支部に向かう原告ら＝26日午前四国電力伊方原発3号機（愛媛県伊方町）で、東京電力福島第1原発のような過酷事故が起これば対岸の山口県でも被害を受け、人格権が侵害されるとして、同県民ら約160人が運転差し止めを求めた訴訟の判決で山口地裁岩国支部は26日、請求を棄却した。原発付近を走る断層が活断層かどうかなど地震や火山に対する安全性のリスクが主な争